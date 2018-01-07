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Зинченко принял участие в победе "Манчестер Сити" над "Бернли"

Зинченко принял участие в победе "Манчестер Сити" над "Бернли"

КИЕВ. 7 января. УНН. Полузащитник украинской сборной и “Манчестер Сити” Александр Зинченко вышел в стартовом составе в матче против “Бернли” в 1/32 финала Кубка Англии, информирует УНН со ссылкой на сайт “горожан”.

“Горожане” пропустили на 25-й минуте от Эшли Барнса и ушли на перерыв в роли догоняющих. После перерыва ситуация на арене изменилась кардинально — 4 гола пропустил “Бернли”, 2 от Агуэро, по одному от Бернарду Силвы и Сане.

Наш соотечественник провел на поле 72 минуты и был заменен на Уокера.

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Примечательно, что для Зинченко это уже 4-й официальный выход на поле в футболке “Манчестер Сити”.

Заметим, что в одном из параллельных противостояний “Челси” не сумел обыграть клуб Чемпионшипа “Норвич” — 0:0.

Источник: УНН
Теги: Футбол
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