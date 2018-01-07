Хоккеисты "Донбасса" праздновали 25 победу в сезоне УХЛ

КИЕВ. 7 января. УНН. В рамках 27-го тура Украинской хоккейной лиги состоялся второй поединок — МХК “Динамо” пришло в гости к лидеру соревнований “Донбасса”, передает УНН со ссылкой на сайт дончан.

Первый период матча на “Альтаир” в новом году подарил зрителям динамичную игру, в которой гости выбрали роль “второго номера”.

Однако, эта ставка оправдалась — уверенная игра Владислава Гурко с помощью полевых игроков сохранила ворота команды Александра Сеуканда “сухими”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Белый Барс” праздновал выигрыш в первой игре после обновления УХЛ

Нули на табло продержались до середины второго периода, когда Виктор Захаров и Виталий Кукла разыграли комбинацию с точным броском капитана дончан. Однако не прошло и трех минут как первое звено харьковчан вернула интригу в игру — с передачи Владимира Чердака отличился Дмитрий Халин. Через ж еще три минуты дончане смогли вернуть лидерство в матче — Филипп Матвиенко и Владислав Луговой вывели на ударную позицию Сергея Кузьмика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко забил три шайбы в Рождественском международном турнире любителей хоккея

Увеличить свое преимущество дончане смогли уже в самом начале третьей двадцатиминутки — Алексей Ворона броском из круга вбрасывания “прошил” Владислава Гурко. А за семь минут до конца встречи гости и вовсе допустили провал, которым воспользовались Александр Влад и Иван Савченко. Они через четыре минуты организовали гол и для Ярослава Свищева, который оказался самым расторопным на пятачке ворот “Динамо”. Затем отличился Александр Александров. Финальную точку в матче поставил Виталий Кукла — 7:1.

Стоит отметить, что “Донбасс” имеет максимальный показатель — 25 побед в 25 поединках, 75 очков. Харьковчане идут четвертыми — 26 пункте.