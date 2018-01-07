Николаевские судостроители обвинили Киев в нежелании продать крейсер "Украина"

КИЕВ. 7 января. УНН. Председатель профсоюзного комитета Николаевского государственного судостроительного комбината Николай Головченко заявил, что украинская власть не хочет продавать ракетный крейсер “Украина” для погашения задолженности перед рабочими комбината. Об этом сообщает УНН со ссылкой на эфир одного из украинских телеканалов.

“В новый год мы, к сожалению, вошли с еще большими долгами. Задолженность перед уволенными работниками составляет 65 миллионов гривен. С ноября 2014 задолженность перед теми работниками, которые остались, составляет более 50 миллионов гривен. Некоторым людям должны по 200 тысяч гривен. Это пенсионеры, которые боятся, что если освободятся, о них сразу же забудут”, — сказал Головченко.

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Денег, полученных от сделки, хватило бы на погашение задолженности перед сотрудниками, отметил глава профсоюза.

Как ранее сообщало УНН, в октябре 2017 деятельность Государственного предприятия “Николаевский судостроительный завод” (ранее — им. 61 коммунара), входящий в состав ГК “Укроборонпром”, была парализована из-за отсутствия решения правительства по ракетного крейсера проекта 1164, заводской № 2011 . Президент Украины Петр Порошенко в 2017 году подписал указ о демилитаризации ракетного крейсера “Украина”. По словам заместителя председателя Николаевской областной администрации Вячеслава Боня, с крейсера планируют снять вооружения и “продать то, что останется”. “Там есть корпус и турбины, на них есть спрос”, — рассказал чиновник.