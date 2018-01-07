Китайские корабли впервые в 2018 году вошли в воды вблизи спорных островов Сенкаку

КИЕВ. 7 января. УНН. Четыре китайских патрульных корабля 7 января вошли в воды вблизи островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации Береговой охраны Японии, это первый в текущем году визит китайских кораблей в воды вблизи Сенкаку (Дяоюйдао), которые каждая из сторон считает своими территориальными водами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В результате снегопадов в Китае закрыли три аэропорта

Споры по поводу данного архипелага между КНР и Японией обострились после того, как в сентябре 2012 года Токио в одностороннем порядке объявил о покупке этих островов у частных владельцев. После этого в Китае прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. Корабли КНР время от времени появляются вблизи архипелага, периодически делая демонстративные меры в прибрежную зону.

Напомним, премьер-министр Японии Синдзо Абэ прокомментировал решение правительства оснастить истребители воздушных сил самообороны Японии крылатыми ракетами, которое обусловлено защитой японского населения.