За прошедшие сутки в зоне АТО один военнослужащий ВСУ получил ранение

КИЕВ. 7 января. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” трижды нарушили режим тишины. Вследствие обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб, один получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” несмотря на “Новогоднее перемирие” продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, используя, в частности, запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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“На Луганском направлении, враг из 120-мм минометов вел огонь по защитникам Троицкого и выпустил в сторону украинских защитников более 10 мин. Вблизи Станицы Луганской боевики нарушали перемирие из стрелкового оружия, а рядом с Новолуганское, по светлой время суток, — с стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Украинские военные огонь не раскрывали”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

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Всего за прошлые сутки, вдоль линии разграничения, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранение. Его оперативно доставили в военный госпиталь, где была оказана необходимая врачебная помощь. Состояние здоровья украинского военнослужащих характеризуется как удовлетворительное, а его жизни ничто не угрожает.