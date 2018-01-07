После столкновения танкера и сухогруза у берегов Китая пропали десятки людей

КИЕВ. 7 января. УНН. Панамский нефтяной танкер столкнулся с гонконгским сухогрузом у восточного побережья Китая, 32 человека пропали без вести, сообщает УНН со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

Инцидент произошел в субботу 6 января в 20:00 у устья реки Янцзы. Участниками столкновения стали нефтяной танкер Sanchi и сухогруз CF CRYSTAL. В результате столкновения была потеряна связь со всем экипажем нефтяного танкера. Это судно принадлежит иранской компании BRIGHT SHIPPING LIMITED. На его борту находились в общей сложности 32 человека - 30 граждан Ирана и два гражданина Бангладеш

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Несмотря на повреждения, гонконгском сухогруза ничего не угрожает. На его борту находился 21 член экипажа, все они благополучно спасены.

На место происшествия прибыли китайские спасательные суда. На опубликованных фотографии с места ЧП видно охвачен сильным пламенем судно.

Как ранее сообщало УНН, в Средиземном море зафиксирован первый случай гибели мигрантов в 2018 году - по меньшей мере восемь мигрантов утонули у побережья Ливии.