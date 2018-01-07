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За прошедшие сутки линию разграничения в зоне АТО пересекло более 24 тыс. человек

За прошедшие сутки линию разграничения в зоне АТО пересекло более 24 тыс. человек

КИЕВ. 7 января. УНН. За прошедшие сутки линии разграничения в зоне АТО пересекло 24,4 тысячи человек и 3,5 тысячи автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

“В целом за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 24,4 тысячи человек и 3,5 тысячи транспортных средств: „Майорское“ — 5780 человек и 820 транспортных средств; „Марьинка“ — 6325 человек и 1205 транспортных средств; „Новотроицкое“ — 4385 человек и 910 транспортных средств; „Гнутово“ — 2315 человек и 605 транспортных средств; „Станица Луганская“ — 5600 человек”, — говорится в сообщении.

В воскресенье утром на въезд и выезд было такое количество транспортных средств: “Майорское” — 40/50; “Марьинка” — 20/70; “Новотроицкое” — 60/40; “Гнутово” — 10/20.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

Как сообщал УНН, 4 января на границу Украины прибыл Вифлеемский огонь мира.

Источник: УНН
Теги: АТО, линия соприкосновения
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