КНДР назвала членов своей делегации для переговоров с Южной Кореей

КИЕВ. 7 января. УНН. КНДР направила Южной Корее список членов делегации для переговоров об участии Северной Кореи на зимних Олимпийских играх 2018 года. Об этом сообщает Yonhapnews, передает УНН.

В субботу Сеул сообщил, что отправит на переговоры с Северной Кореей делегацию из пяти членов во главе с министром по делам национального объединения Чо Мон Гюном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Делегация Олимпийского комитета КНДР направляется на переговоры в Швейцарии

КНДР в свою очередь в воскресенье сообщила, что также направит на встречу пяти своих представителей во главе с председателем комитета по мирному объединению Ри Сон Гван.

Как сообщал УНН, во время новогоднего обращения к народу лидер Северной Кореи заявил о намерениях отправить на Олимпиаду свою делегацию. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отдал поручение правительству начать подготовку к переговорам с КНДР об ее возможном допуске к Играм в Пхенчхане.

Позже КНДР заявила об открытии 3 января специальной "горячей линии" пограничной спецсвязи с Южной Кореей. 5 января министерство объединения Республики Корея объявило о том, что Пхеньян принял предложение Сеула о проведении первых с декабря 2015 года переговоров на высоком уровне. Встреча должна пройти 9 января в Пханмунджоме.