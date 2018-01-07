Боевики используют "перемирие" для обустройства новых позиций - СЦКК

КИЕВ. 7 января. УНН. Боевики НЗФ ОРДЛО используют "новогоднее перемирие" для обустройства новых огневых позиций в пределах населенных пунктов. Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

“Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики НЗФ ОРДО/ОРЛО продолжают использовать введенный с 23.12.2017 на время новогодних и рождественских праздников режим прекращения огня для обустройства и наращивания старых и создание новых огневых позиций”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что возведение таких фортификаций и размещения на них военной техники и вооружения осуществляется в пределах населенных пунктов и в непосредственной близости от жилых домов на временно неподконтрольной территории.

Так, в отчете СММ ОБСЕ по 03.01.2018 отмечается, что такие нарушения выявлены в восточной части города Кальмиусское, где техника и оборудованный военный объект расположены возле жилого дома. Также зафиксировано оборудования окопов и траншей на расстоянии не более 300 метров от с.Калиновое-Борщеватое (Луганская область) и непосредственно вокруг жилого сектора с.Стила (Донецкая область).

“Украинская сторона СЦКК отмечает: такие циничные действия НЗФ ОРДО/ОРЛО свидетельствует о жестоком равнодушии к местному населению и попытками боевиков НЗФ ОРДО/ОРЛО в очередной раз использовать мирных жителей населенных пунктов оккупированных территорий в качестве” живого “щита”, — говорится в сообщении.