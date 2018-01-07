Регистрация | Вход |
USD: 28,20   EUR: 33,97  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 07 января 2018 17:44
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Сотрудничество с МВФ: стало известно, на что рассчитывать Украине
Сотрудничество с МВФ: стало известно, на что рассчитывать Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Полиция открыла производство по факту убийства мужчины на Подоле

Полиция открыла производство по факту убийства мужчины на Подоле

КИЕВ. 7 января. УНН. Полиция открыла прровадження по факту убийства мужчины на улице Константиновской Подольского района Киева. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления полиции, передает УНН.

Около полуночи в полицию поступило сообщение, что в Подольском районе столицы обнаружено тело неизвестного мужчины. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы территориального и главного управлений, а также экипажи патрульных.

По указанному адресу на улице Константиновской правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Полицейские пообщались со свидетелями и очевидцами происшествия.

Сейчас правоохранители собирают всю информацию и устанавливают обстоятельства этого преступления. Тело мужчины направили для проведения судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет установлена ​​причина смерти.

Личность потерпевшего установлена ​​- это 48-летний уроженец Херсонской области.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.

Как сообщал УНН, в ночь на 7 января в центре Киева произошло кровавое убийство.

Источник: УНН
Теги: убийство, Киев, полиция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.