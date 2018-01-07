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Экс-президента Ирана задержали за поддержку протестов в стране

Экс-президента Ирана задержали за поддержку протестов в стране

Махмуд Ахмадинежад

КИЕВ. 7 января. УНН. Бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада арестовали за подстрекательство к протестам в стране. Об этом сообщает Al Arabiya, передает УНН.

Отмечается, что М.Ахмадинежада задержали в городе Шираз после его выступления в Бушере.

Так, в конце декабря экс-президент выступил с критикой нынешней власти — действующего президента Хасана Роухани и его правительстве, заявив о “плохом управлении”.

“Некоторые нынешние лидеры живут обособленно от проблем людей и ничего не знают о реалиях общества”, — заявил он в Бушере.

М.Ахмадинежад находился на посту президента Ирана с 2005 до 2013 года.

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Напомним, акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в различных городах высказывали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы более 450 человек.

Источник: УНН
Теги: задержание, Иран
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