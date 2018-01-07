Возле метро в Стокгольме произошел взрыв, два человека ранены

КИЕВ. 7 января. УНН. Два человека получили ранения в результате взрыва на улице возле станции метро Varby Gard в Стокгольме, передает УНН со ссылкой на Aftonbladet.

По информации полиции, 60-летний мужчина поднял предмет с земли, который потом взорвался.

Человек и 45-летняя женщина были госпитализированы с травмами.

По данным издания, взорвалась ручная граната, однако официального подтверждения этой информации нет.

Как сообщал УНН, в ноябре неизвестный открыл стрельбу в центре Стокгольма.