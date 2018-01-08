Понедельник в Украине будет холодным, но сухим

КИЕВ. 7 января. УНН. В понедельник, 8 января, в Украине похолодает. Температура опустится до -1…-3 градусов ночью, и до -1…1 днем. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

На западе, в частности Карпатах и Прикарпатье, ожидается дождь и мокрый снег, на остальной территории осадков не предвидится.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Ночью возможен мороз до -2 градусов, днем около 0 градусов. На юге и на Закарпатье ночью 3…5 градусов тепла, днем 6…8 тепла.

В столице – без осадков, температура ночью -1...-3 градуса, днем около 0 градусов.

Добавим, согласно данным Центральной геофизической обсерватории, самая высокая температура днем 8 января была зафиксирована в 1998 году на отметке 7,1 тепла, а самая низкая – ночью на отметке 26,6 градусов мороза в 1935 году.

Напомним, в результате влияния арктического воздуха с понедельника, 8 января, температура воздуха в Украине начнет постепенно снижаться.