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Шествие звездарей: в Киеве спели колядки в народных традициях

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КИЕВ. 7 января. УНН. Сегодня на Софийской площади прошло шествие звездарей, поздравив всю страну с Рождеством Христовым, передает корреспондент УНН.

Колядки спел любительский хор и все желающие. Все участники хора были одеты в традиционные украинские наряды. Некоторые дети были в образах ангелов. Колядники в руках держали самодельные звезды, а впереди несли дидуха.

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Колядники прошли вокруг главной елки страны на Софийской площади, а затем отправились к Михайловскому собору. Там под колокольней спели совместную колядку и провозгласили молитву в честь рождения Иисуса Христа, после чего вернулись снова на Софийскую площадь.

Как сообщал УНН, 7 января христиане восточного обряда отмечают Рождество Христово.

Источник: УНН
Теги: Софийская площадь, Рождество
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