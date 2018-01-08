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Неизвестные повредили памятник воинам Второй мировой в Кировоградской области

Неизвестные повредили памятник воинам Второй мировой в Кировоградской области

фотогалерея

КИЕВ. 7 января. УНН. Неизвестные повредили памятник советскому солдату в городе Гайворон Кировоградской области. Об этом сообщила пресс-служба Гайворонской городского совета, передает УНН.

“Новогодние праздники — это, безусловно, время, когда люди пытаются отдохнуть, повеселиться. Но все имеет меру и границы. К сожалению, некоторые из наших граждан таких предела и меры не знают. Результатом этого является то, что имеем в сквере Победы — полуразрушенная статуя солдата, установленная возле могил 11 советских воинов и 43 партизан”, - сообщили в горсовете.

Отмечается, что неизвестные отбили руку скульптуры и лавровый венок. Специальная районная комиссия осмотрела поврежденный памятник и составила акт.

Горисполком обратился к возможным свидетелям происшествия с просьбой сообщить об этом правоохранительным органам.

Как сообщал УНН, в Константиновке Донецкой области неизвестные разрушили памятник трем местным жителям-бойцам антитеррористической операции.

Источник: УНН
Теги: памятник, Кировоградская область
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