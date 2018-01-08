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В Иране подтвердили пропажу без вести 32 человек после столкновения судов у берегов Китая

В Иране подтвердили пропажу без вести 32 человек после столкновения судов у берегов Китая

КИЕВ. 7 января. УНН. В Иране подтвердили, что 32 члена экипажа пропали без вести в результате столкновения двух судов у восточного побережья Китая. Об этом сообщает Синьхуа, передает УНН.

“Министерство нефти Ирана в воскресенье подтвердило, что 32 члена экипажа, в том числе 30 иранцев и два гражданина Бангладеш, пропали без вести в результате столкновения двух судов у восточного побережья Китая”, — сказано в сообщении.

Напомним, 6 января в 20:00 у устья реки Янцзы панамский нефтяной танкер Sanchi столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая.

В результате столкновения была потеряна связь со всем экипажем нефтяного танкера. Это судно принадлежит иранской компании BRIGHT SHIPPING LIMITED.

Источник: УНН
Теги: Китай, столкновение, Иран
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