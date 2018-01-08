Полиция рассматривает версию о взрыве ручной гранаты возле метро в Стокгольме

КИЕВ. 7 января. УНН. Полиция рассматривает версию, что причиной взрыва у станции метро Varby Gard в Стокгольме стала ручная граната, передает УНН со ссылкой на Aftonbladet.

"Мы не можем быть на 100% уверенными в том, что это была ручная граната, однако это рабочая версия", - отметил представитель полиции Ларс Альварси.

Отмечается, что пока никто не задержан в связи с инцидентом. Полиция изучает видео с камер наблюдения, надеясь увидеть, кто оставил предмет, который взорвался.

Напомним, 7 января супруги получили ранения и были госпитализированы в результате взрыва у станции метро Varby Gard в Стокгольме. Впоследствии мужчина скончался.

По информации полиции, 60-летний мужчина поднял предмет с земли, который затем взорвался.

Правоохранители отметили, что взрыв не связан с терроризмом.