Регистрация | Вход |
USD: 28,20   EUR: 33,97  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 08 января 2018 05:45
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Эксперты рассказали о тенденциях внешней политики Украины на 2018 год
Эксперты рассказали о тенденциях внешней политики Украины на 2018 год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Украинец Пустовой оформил дабл-дабл в игре чемпионата Испании

Украинец Пустовой оформил дабл-дабл в игре чемпионата Испании

КИЕВ. 7 января. УНН. Центровой сборной Украины Артем Пустовой отметился дабл-дабл в матче 15-го тура регулярного чемпионата Испании, сообщает УНН со ссылкой на сайт АСВ (чемпионата Испании).

Команда украица БК "Обрадойро" на выезде уступила БК "Уникаха" - 76:96 и продолжила серию неудачных выступлений, которая достигла 6 поражений подряд. Сейчас у "Обрадойро" 7 побед в 15 баталиях и они занимают одиннадцатое место.

Зато за 30 минут на площадке наш "бигмен" набрал 12 пунктов результативности (5/10 двухочковых, 2/2 штрафных), сделал 11 подборов (4 в нападении) и 2 блок-шота при 1 фоле, 3 потерях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пустовой стал самым результативным игроком Обрадойро в матче чемпионата Испании

Кроме того, отметим, что другой центровой "желто-голубой" команды Вячеслав Кравцов сыграл 13 минут в матче чемпионата Турции, в котором его "Ешкишехир" дома проиграл важный матч соседям по турнирной таблице "Бешикташу" - 78:87.

Заметим, что украинец набрал только 1 очко (0/1 двухочковые, 1/2 штрафные), сделал 1 подбор и получил 2 персональных замечания.

Источник: УНН
Теги: Испания, баскетбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.