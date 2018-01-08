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На пункте пропуска в зоне АТО у иностранца нашли большое количество налички

На пункте пропуска в зоне АТО у иностранца нашли большое количество налички

КИЕВ. 7 января. УНН. У гражданина Грузии на пункте пропуска "Майорское", что на линии разграничения, нашли 140 тысяч гривен и 10 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"Сегодня на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" при оформлении гражданина Грузии, следовавшего из неподконтрольной территории, пограничники Краматорского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили 140 тысяч гривен и 10 тысяч долларов США. Иностранец скрыл их среди личных вещей, которые были в автомобиле", - говорится в сообщении.

Мужчину и деньги передали сотрудникам Национальной полиции.

Как сообщал УНН, россиянин в Сумской области пытался "купить" пограничников за 5 тыс. рублей.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, пункт пропуска
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