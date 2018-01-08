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Израиль запретил въезд представителям 20 неправительственных организаций

Израиль запретил въезд представителям 20 неправительственных организаций

КИЕВ. 7 января. УНН. Министерство по безопасности и стратегическим вопросам Израиля запретило въезд представителям 20 неправительственных организаций, призывающих к бойкоту страны из-за ее политики по палестинским территориям. Об этом сообщает DW, передает УНН.

"Мы перешли от обороны к наступлению. Организации, которые выступают за бойкот, должны знать, что государство Израиль будет действовать против них и не позволит въезжать на территорию страны, чтобы навредить ее гражданам", - заявил министр по безопасности страны Гилад Ердан.

В черном списке оказались организации, которые призвали бизнес, художников и университеты разорвать связи с Израилем и настаивали на санкциях против этой страны.

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В список попали, в частности, базирующаяся в Париже "Ассоциация франко-палестинской солидарности", британская благотворительная организация War on Want, "Американский комитет друзей на службе обществу" и другие. Все они якобы связаны с глобальным движением "Бойкот, изоляция и санкции" (Boycott, Divestment and Sanctions), который выступает за экономическое, культурное и политическое давление на Израиль с целью прекращения оккупации им палестинских территорий.

Источник: УНН
Теги: Израиль, запрет
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