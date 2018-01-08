Клуб с Чемпионшипа выбил "Арсенал" из Кубка Англии

КИЕВ. 7 января. УНН. Один из грандов английского футбола лондонский “Арсенал” в гостях потерпел поражение и выбыл из розыгрыша Кубка страны лишь на стадии 1/32 финала, сообщает УНН.

Коллектив французского специалиста Арсена Венгера ушел на перерыв матча против команды из низшей лиги “Ноттингем Форест” проигрывая 1:2. У хозяев дубль оформил Лихай, а за “канониров” отличился немец Мертезакер.

Во второй части баталии главный рефери назначил два пенальти по воротам Оспина, которые реализовал Бреретон и Доуэлл. Лондонцы ответили только голом Дэнни Уэлбека — 4:2.

Примечательно, что на 89 минуте “Ноттингем” остался доигрывать в меньшинстве, однако “Арсенал” не сумел использовать этот дивидендов.

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Заметим, что “канониры” были действующими обладателями Кубка Англии, и теперь сложили свои полномочия.

Стоит отметить, что “Ноттингем Форест” пока находятся лишь на 14-м месте в Чемпионшипе, а “Арсенал” — шестой в АПЛ.

Вашему вниманию результаты сегодняшних матчей Кубка Англии:

“Ньюпорт” — “Лидс” 2:1;

“Шрусбери Таун” — “Вест Хэм” 0:0 (будет переигровка)

“Тоттенхэм” — “Уимблдон” 3:0.

Как ранее сообщало УНН, в рамках розыгрыша Кубка Англии состоялись два поединка 3-го раунда с участием трех представителей АПЛ — “Манчестер Юнайтед”, “Ливерпуля” и “Эвертона”. “Ливерпуль” и “Манчестер Юнайтед” вышли в 1/16 финала Кубка Англии.