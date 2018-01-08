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Футболисты "Барселоны" завоевали 15 победу в Примере

Футболисты "Барселоны" завоевали 15 победу в Примере

КИЕВ. 7 января. УНН. Футболисты каталонской “Барселоны” на своем поле обыграли “Леванте” в матче 18-го тура чемпионата Испании со счетом 3:0, передает корреспондент УНН.

На 12 минуте у хозяев сработала связка Месси-Альба. Аргентинец навесил в штрафную, испанец головой отпасовал на ход Месси и бомбардир “сине-гранатовых” направил мяч в цель. До перерыва Роберто передачей взлета нашел Луиса Суареса и уругваец с помощью рикошета удвоил преимущество — 2:0.

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Гости имели шанс отыграть один мяч, но Тер Штеген пришел на помощь каталонцам. Зато под занавес поединка фирменный проход Месси из трех визави закончился точным прострелом на Паулинью — 3:0.

Добавим, что “Барселона” выиграла уже 15 встреча в нынешней кампании чемпионата Испании и удержала 9-очковое преимущество над “Атлетико” — 48 и 39 пунктов соответственно. “Леванте” имеет 18 баллов и находится на 16-й строчке.

Источник: УНН
Теги: Испания, Барселона
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