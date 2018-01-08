Гандбольная сборная Украины победила в спарринге немецкий клуб

КИЕВ. 8 января. УНН. Мужская сборная Украины по гандболу сыграла первую контрольную встречу в Германии, где команда проводит сборы (2 — 10 января) в рамках подготовки к квалификационному турниру к чемпионату мира-2019. Об этом сообщает ФГУ, передает УНН.

Противником “сине-желтых” стал представитель группы “Юг” третьей немецкой Бундеслиги “Фюрстенфельдбрук”, который занимает 10 место. Игра вызвала большой интерес среди болельщиков и трибуны “Виттельсбахер Халле” были заполнены.

Сборная Украины вела после первой половины 23:17 и выиграла весь матч 39:36. 4 мяча забросил Сергей Онуфриенко, для которого это был первый матч после возвращения в сборную. Наиболее результативным среди Украинских стал Захар Денисов — 10 голов.

Заметим, что 10 января сборная Украины переедет в итальянский Больцано, где с 11 по 13 января пройдет квалификационный турнир к чемпионату мира-2019. Соперниками команды Виталия Андронова станут Фареры (11 января), Италия (12 января) и Румыния (13 января). Победитель квартета выйдет в плей-офф отбора.

Как ранее сообщало УНН, украинский гандболист вошел в список лучших бомбардиров 12-кратного чемпиона Германии.