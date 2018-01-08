"Украинские атаманы" пропустят предстоящий сезон Всемирной серии бокса

КИЕВ. 8 января. УНН. Всемирная серия бокса (WSB) назвала имена команд-участниц VIII сезона соревнований, среди которых не оказалось представителя от Украины. Об этом сообщает Федерация бокса Украины, передает УНН.

Благодаря официальной церемонии жеребьевки команды были распределены по трем группам. Стоит отметить, что впервые в истории проведения соревнований Всемирной серии бокса команды в групповом раунде были разделены по континентальным принципу. Команды с разных континентов встретятся между собой исключительно на стадии плей-офф.

Среди новичков соревнований — Хорватия “Croatian Knights”, которая будет выступать в серии WSB впервые в своей истории.

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Список команд-участниц:

Континент — Америка: Куба — “Cuba Domadores”, Венесуэла — “Venezuela Caciques”, Колумбия — “Colombia Heroicos”

Континент — Европа: Хорватия — “Croatian Knights”, Франция — “Fighting Roosters”, Англия — “British Lionhearts”, Италия — “Italia Thunder”

Континент — Азия: Китай — “China Dragons”, Индия, Казахстан — “Astana Arlans”, Россия — “Patriot Boxing Team”.

Добавим также, команда “Украинские атаманы” второй сезон подряд пропускать данные соревнования.