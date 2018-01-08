Социал-демократы ФРГ провели открытые дискуссии с консерваторами о коалиции

КИЕВ. 8 января. УНН. Консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в Берлине провели первый раунд предварительных переговоров о коалиции ФРГ и осознают ответственность за формирование нового правительства, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“У нас были серьезные и в то же время открытые переговоры”, — подчеркнул генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль. “СДПГ, ХДС и ХСС собрались сегодня в особый политический момент, — сказал социал-демократ. — Мы все осознаем ответственность, которую мы вместе несем за будущее Германии и Европы”. Участвуют в консультациях партии полны желания достичь результата, “на основе которого будет принято решение, продолжать переговоры”, отметил генсек СДПГ.

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По его мнению, нынешняя ситуация в стране и мире требует “новой политики” от будущего правительства. Стороны обсудят, “как может выглядеть новый политический стиль и трех партии смогут совместно его формировать”, сказал Клингбайль.

Напомним, предыдущие (зондирующие) переговоры по формированию правительства ФРГ между консервативным блоком Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) начинаются 7 января в Берлине через 3 месяца после выборов в Бундестаг.