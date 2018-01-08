Премьер-министр Венгрии назвал беженцев "мусульманскими захватчиками"

КИЕВ. 8 января. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал новоприбывших в Европу беженцев “мусульманскими захватчиками” и заявил, что его страна не намерена в будущем принимать мигрантов, передает УНН со ссылкой на Welt.

По мнению лидера венгерского правительства, наплыв мусульманского населения приведет к появлению “параллельных сообществ” внутри государства. “Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков”, — заявил Орбан журналистам издания Welt.

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Премьер-министр также призвал лидеров ведущих европейских государств проявлять уважение к Венгрии. По его словам, многие страны Евросоюза обвиняют венгерскую власть в том, что Будапешт получает средства от европейских фондов, однако не хочет принимать беженцев. Орбан отметил, что выделение средств Венгрии из этой структуры никак не связано с вопросом беженцев в связи с тем, что есть “справедливый баланс”, так как венгерская сторона открыла свой рынок для свободной конкуренции.

Как ранее сообщало УНН, Польша и Венгрия будут придерживаться своей позиции относительно миграционной политики, не признавая квотного принципа распределения мигрантов в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время встречи в Будапеште с венгерским коллегой Виктором Орбаном. В конце прошлого года Еврокомиссия подала в суд ЕС иск против Венгрии, Польши и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы по релокации мигрантов.