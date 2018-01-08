Спасатели нашли в горах двух заблудившихся туристов

КИЕВ. 8 января. УНН. За прошедшие сутки спасатели нашли двух заблудившихся в горах туристов и оказали помощь одному травмированному лыжнику. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

В ГосЧС сообщили, что 7 января в 17:28 к спасателям поступило сообщение о том, что в поселке Славское Сколевского района спускаясь с горы Тростян, заблудились парень и девушка, 1996 и 1990 г.р.

В 18:50 спасатели Славского поисково-спасательной группы поисково-спасательной части отряда технической службы нашли заблудившихся. Медицинской помощи они не нуждались.

Кроме этого, 7 января спасатели Славского поисково-спасательной группы на лыжной трассе г. Тростян оказали помощь одному туристу-лыжнику, который во время катания получил травму правой руки.

Напомним, в горах сохраняется опасность схода лавин.