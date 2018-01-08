В Житомире неизвестные ограбили кафедральный собор

ЖИТОМИР-КИЕВ. 8 января. УНН. Свято-Михайловский кафедральный собор Житомира сегодня ночью ограбили неизвестные, эту информацию корреспонденту УНН подтвердила руководитель отдела коммуникации ГУ ЧП в Житомирской области Алла Ващенко.

Событие произошло сегодня около трех ночи. Неизвестные, воспользовавшись тем, что в храме временно были открыты двери, проникли внутрь и начали срывать элементы отделки церкви, украшения, а также похитили ящик для пожертвований.

Увидев хранительницу храма, двое молодых мужчин отобрали у женщины телефон и скрылись через другой выход.

Впрочем, уже вскоре патрульные полицейские нашли похищенные из церкви вещи - их воры выбросили недалеко от места преступления.

"В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц ночных воров. В настоящее время по данному факту начато уголовное производство", - сообщила Алла Ващенко.