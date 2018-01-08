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Украинец пытался незаконно провести через государственную границу трех иностранцев

Украинец пытался незаконно провести через государственную границу трех иностранцев

КИЕВ. 8 января. УНН. В Харьковской области на границе с Россией пограничники задержали трех иностранцев и их проводника. Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы сообщает УНН.

"Вчера, 7 января вечером, пограничники отдела "Казачья Лопань" получили информацию от участкового инспектора пограничной службы о движении к границе с РФ группы неизвестных лиц. Уже через несколько минут пограничный патруль совместно с участковым на расстоянии 200 метров от линии госграницы задержали "путешественников", которые пытались незаконно пересечь рубеж на выход из Украины. Двое задержанных оказались гражданами Грузии, один - Азербайджана, сопровождал их гражданин Украины", - рассказали в пресс-службе.

После фиксации признаков правонарушения данных лиц доставили в пограничное подразделение для составления административно-процессуальных документов.

Относительно иностранцев составлены протоколы по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", а вот нашему соотечественнику придется нести ответственность по ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", соответствующее сообщение о выявлении признаков уголовного преступления направлено в Национальную полицию.

Напомним, в первые дни нового года пограничники оформили более 650 000 человек и 150 000 транспортных средств, что на 20 000 и 15 000 больше соответственно по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Источник: УНН
Теги: граница, Россия, пограничники, иностранцы
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