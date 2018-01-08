Регистрация | Вход |
USD: 28,20   EUR: 33,97  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 08 января 2018 17:44
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Эксперты рассказали о тенденциях внешней политики Украины на 2018 год
Эксперты рассказали о тенденциях внешней политики Украины на 2018 год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

За сутки в зоне АТО ранен один украинский военный

За сутки в зоне АТО ранен один украинский военный

КИЕВ. 8 января. УНН. За прошедшие сутки вдоль всей линии соприкосновения противник провел один прицельный обстрел позиций ВСУ. Вследствие обстрелов ни один украинский военнослужащий не погиб, один получил ранения. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает УНН.

"За прошедшие сутки вдоль всей линии соприкосновения противник провел один прицельный обстрел позиций ВСУ. В результате обстрелов не погиб ни один военнослужащий ВСУ, однако в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получил ранение один украинский воин, который выполнял боевую задачу в районе Лопаскиного", - сказал он.

Напомним, боевики НЗФ ОРДЛО используют "новогоднее перемирие" для обустройства новых огневых позиций в пределах населенных пунктов.

Источник: УНН
Теги: АТО
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.