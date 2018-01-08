В Чикаго активисты вышли на улицу с плакатом "Russia out of Crimea"

КИЕВ. 8 января. УНН. Активисты в Москве (Россия) и Чикаго (США) 7 января провели совместную параллельную акцию-флешмоб, в ходе которой выступили за прекращение военных действий в Сирии и в поддержку аннексированного Россией Крыма. Об этом сообщает "Крым.Реалии", передает УНН.

На улице российской столицы активисты вышли в том числе с плакатами: "Остановите войну в Сирии, Украине, Грузии" и "Террористы - не мусульмане Крыма, а захватчики из Кремля". В Чикаго участники акции в характерных украинских рождественских костюмах выступили с призывом: "Russia out of Crimea".

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Напомним, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что количество политических заключенных, содержащихся в аннексированом Россией Крыму, превысило 60.