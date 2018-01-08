На Харьковщине двое пьяных братьев забили до смерти человека

КИЕВ. 8 января. УНН. В Харьковской области во время празднования двое братьев забили до смерти хозяина дома.

Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ГУНП Украины в Харьковской области, передает УНН.

По словам правоохранителей, 7 января около 00:31 в дежурную часть поступило сообщение от 43-летней жительницы поселка Безлюдовка. Женщина сообщила о том, что по месту жительства малознакомые мужчины избили до смерти ее сожителя.

"По указанному адресу немедленно выехали руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские выяснили, что в Сочельник мужчины распивали спиртные напитки по месту жительства погибшего. Между хозяином и гостями возникла ссора, в результате чего подозреваемые нанесли хозяину домовладения удары руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм 43-летний мужчина скончался на месте происшествия", - рассказали в пресс-службе.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали злоумышленников, причастных к совершению преступления. Ими оказались 19 и 33-летние родные братья, которые живут в поселке Безлюдовка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Днепре неизвестный ранил ножом таксиста и угнал его авто

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы. В настоящее время злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следствие продолжается.

Напомним, во Львове, вчера 7 января, местная жительница, сбила и провезла полкилометра на капоте своего автомобиля, патрульного полицейского.