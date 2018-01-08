"Экс-министра здравоохранения" Крыма арестовали на месяц

КИЕВ. 8 января. УНН. Суд избрал меру пресечения для так называемого бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает УНН.

Местный суд Херсона избрал меру пресечения для Петра Михальчевского в виде содержания под стражей сроком на 30 суток. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры АР Крым.

Напомним, Михальчевский подозревается в совершении преступления, предусмотренного санкцией статьи 111 УК Украины (государственная измена).

Как сообщал УНН, СБУ обнаружила в Киеве экс-министра здравоохранения Крыма.