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Британский фрегат вышел на перехват российских боевых кораблей

Британский фрегат вышел на перехват российских боевых кораблей

HMS Westminster

КИЕВ. 8 января. УНН. Британские военно-морские силы направили фрегат на Ла-Манш, чтобы сопровождать российские военные корабли у побережья Великобритании. Об этом сообщает The Daily Mail, передает УНН.

"Командование флота решило отправить фрегат для российских кораблей в связи с приближением их к британскому побережью на фоне растущего милитаризма со стороны Кремля", - отмечается в сообщении.

По данным издания, фрегат HMS Westminster будет сопровождать российские суда, а также должен не допустить их приближения к берегам государства.

Напомним, британский фрегат HMS St. Albans сопровождал российский корабль "Адмирал флота Советского Союза Горшков", когда тот опасно приблизился к территориальным водам королевства на Рождество, 25 декабря.

Источник: УНН
Теги: корабль
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