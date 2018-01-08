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Киевляне призвали местные власти потратить 47 млн ​​гривен не на флагшток, а на лечение онкобольных детей

Киевляне призвали местные власти потратить 47 млн ​​гривен не на флагшток, а на лечение онкобольных детей

КИЕВ. 8 января. УНН. Киевляне обратились в Киевский городской совет с просьбой направить средства, которые были выделены на строительство флагштока, на лечение онкобольных детей. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевсовета, передает УНН.

"Выделенные средства 47,5 млн грн на установление флагштоке в 2018 году направить в Национальный Институт рака для лечения онкобольных детей. Сохранение украинской нации - более важная цель нашего общества. Достаточно посетить онкобольницу и пообщаться с больными (и не только с детьми)" , - говорится в тексте петиции.

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Петиция была зарегистрирована 2 января 2017 и собрала пока 47 подписей. В случае петиция наберет 10 тыс. Подписей, документ рассмотрит Киевсовет.

Как сообщал УНН, власти Киева заложила в проект городского бюджета на 2018 51 млн гривен на строительство флагштоке в одномук из музеев Киева.

Источник: УНН
Теги: Киев, петиция
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