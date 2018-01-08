Полиция задержала убийцу юристки Ноздровской - журналист

КИЕВ. 8 января. УНН. Правоохранительные органы разоблачили и задержали убийцу юристки Ирины Ноздровськои. Об этом в сети Facebook сообщил журналист Айдер Муждабаев, передает УНН.

"Не люблю непроверенные новости, но в данном случае, учитывая общественный резонанс, рискну поделиться полученной мною неофициально информацией о расследовании убийства Ирины Ноздровской. Как мне сообщили люди, знающие о ходе следствия, убийца разоблачен. Им оказался близкий родственник преступника, сбившего на автомобиле ее сестру и потом благодаря настойчивости Ирины осужденного к уголовному наказанию. Как мне рассказали, подозреваемый признался в убийстве вчера вечером (7 января - ред.) под давлением доказательств, собранных оперативной следственной группой Нацполиции в последние дни", - написал А.Муждабаев.

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Журналист добавил, что не может утверждать, что эта информация полностью верна, "поскольку проверить ее из нескольких источников у меня нет возможности".

Напомним, правоохранительным органам удалось частично воссоздать маршрут юристки Ирины Ноздровской перед ее убийством.