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В полиции не подтверждают информацию о задержании подозреваемого в убийстве Ноздровськои

В полиции не подтверждают информацию о задержании подозреваемого в убийстве Ноздровськои

КИЕВ. 8 января. УНН. Официального подтверждения о задержании подозреваемого в убийстве юристки Ирины Ноздровской нет. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

"У меня нет официального подтверждения информации что нашли подозреваемого в убийстве", - сказал Жукович.

Он отметил, что экспертизы в рамках расследования продолжаются.

"Есть (первые результаты экспертиз - ред.), но мы их не обнародуем. Люди работают и дальше, нарабатывают информацию. Каждый праздничный день ", - сказал он.

Напомним, журналист Айдер Муждабаев сообщил, что следствие разоблачило убийцу Ноздровськой.

Источник: УНН
Теги: Убийство Ноздровской
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