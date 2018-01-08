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Избирательный фонд Путина лидирует по объему средств среди всех кандидатов

Избирательный фонд Путина лидирует по объему средств среди всех кандидатов

КИЕВ. 8 января. УНН. Избирательный фонд Владимира Путина, который выдвигается в президенты РФ на четвертый срок, достиг максимально возможного размера - 400 млн рублей. Об этом сообщается в отчете Центризбиркома по данным на 5 января, передает УНН.

Наибольшие пожертвования сделала партия "Единая Россия", а также фонды поддержки регионального сотрудничества и развития, которые выделили по 28 млн руб. Согласно данным ЦИК, фонд Владимира Путина собрал больше, чем фонд любого другого претендента на пост президента России.

Всего взносы в фонд Путина поступили от 23 организаций. Из полученных средств Путин уже потратил более 9 млн рублей на изготовление агитационных материалов.

Напомним, в России зарегистрировали 65 кандидатов в президенты .

Источник: УНН
Теги: Россия, Путин, Президент, кандидатуры
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