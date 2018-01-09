За бразильского полузащитника "Шахтера" Родригеса предлагают 40 млн долларов

КИЕВ. 8 января. УНН. Полузащитник "Шахтера" Фред Родригес может покинуть донецкий клуб в зимнее трансферное окно. Футболист сборной Бразилии имеет возможность продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, отмечает Daily Star, пишет УНН.

Бразильского полузащитника "Шахтера" хотят купить сразу 10 европейских клубов поэтому борьба за него будет серьезной.

"Главными претендентами на 24-летнего хавбека "горняков" является "Манчестер Юнайтед" и лондонский "Арсенал", хотя они столкнутся в конкуренции "Наполи", "Интера","Атлетико Мадрид" и "Валенсией"", - об этом говорится в сообщении.

Как утверждает источник, трансфер Родригеса оценивается в 30 млн фунтов (40 млн долларов). Именно такую ​​сумму, которая удовлетворит "Шахтер", готовы отдать за бразильца МЮ и "Арсенал".