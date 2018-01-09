Регистрация | Вход |
USD: 28,20   EUR: 33,97  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 09 января 2018 06:01
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Эксперты рассказали о тенденциях внешней политики Украины на 2018 год
Эксперты рассказали о тенденциях внешней политики Украины на 2018 год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Подозреваемый в убийстве юристки Ноздровской признался в содеянном - А.Геращенко

Подозреваемый в убийстве юристки Ноздровской признался в содеянном - А.Геращенко

КИЕВ. 8 января. УНН. Подозреваемый в убийстве юристки Ирины Ноздровской признался в содеянном, у следствия есть орудие преступления. Об этом в сети Facebook написал член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко, передает УНН.

"Полицией действительно задержан подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской. Мотив убийства - месть Ирине за ее правозащитную деятельность. Следствие восстановило всю картину этого чудовищного преступления по минутам. Доказательств для суда, начиная от орудия преступления и заканчивая искренним признанием подозреваемого с указанием всех деталей убийства - более чем достаточно", - подчеркнул А.Геращенко.

Напомним, полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юристки Ирины Ноздровской.

Источник: УНН
Теги: МВД, полиция, Геращенко, Убийство Ноздровской
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.