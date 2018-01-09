В Чехии скончался бывший зять Тимошенко

КИЕВ. 8 января. УНН. В столице Чехии скончался бывший зять Юлии Тимошенко Шон Карр. Об этом в сообщении его рок-группы Death Valley Screamers сети Facebook, передает УНН.

"Мистер Шон Карр умер в 10:00 во сне в Праге, его дочь Чарли была с ним", - говорится в сообщении.

Причины смерти музыканта не сообщаются.

Дочь Юлии Тимошенко, Евгения и Шон Карр познакомились в начале 2000-х в Египте, где музыкант занимался подводным плаванием. Тогда девушка еще училась в Лондонском колледже экономики.

В октябре 2005 года британский рокер и дочь лидера БЮТ расписались. В январе того же года Карр создал в Украине группу Death Valley Screamers, в состав которой сегодня входят два британца и трое украинских музыкантов. Пара рассталась в марте 2012 года.

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