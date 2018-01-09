Регистрация | Вход |
USD: 28,20   EUR: 33,97  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 09 января 2018 06:01
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Эксперты рассказали о тенденциях внешней политики Украины на 2018 год
Эксперты рассказали о тенденциях внешней политики Украины на 2018 год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В Чехии скончался бывший зять Тимошенко

В Чехии скончался бывший зять Тимошенко

КИЕВ. 8 января. УНН. В столице Чехии скончался бывший зять Юлии Тимошенко Шон Карр. Об этом в сообщении его рок-группы Death Valley Screamers сети Facebook, передает УНН.

"Мистер Шон Карр умер в 10:00 во сне в Праге, его дочь Чарли была с ним", - говорится в сообщении.

Причины смерти музыканта не сообщаются.

Дочь Юлии Тимошенко, Евгения и Шон Карр познакомились в начале 2000-х в Египте, где музыкант занимался подводным плаванием. Тогда девушка еще училась в Лондонском колледже экономики.

В октябре 2005 года британский рокер и дочь лидера БЮТ расписались. В январе того же года Карр создал в Украине группу Death Valley Screamers, в состав которой сегодня входят два британца и трое украинских музыкантов. Пара рассталась в марте 2012 года.

Ранее сообщалось, что во Франции умерла победительница Евровидения-1965 певица Франс Галль в возрасте 70 лет.

Источник: УНН
Теги: Чехия, смерть, Тимошенко, певец
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.