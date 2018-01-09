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В первом полугодии 2017 за терроризм в Украине осуждено 55 человек

В первом полугодии 2017 за терроризм в Украине осуждено 55 человек

КИЕВ. 8 января. УНН. В первом полугодии 2017 года в Украине осуждено 55 человек по обвинению в совершении преступлений в сфере терроризма. Соответствующую информацию УНН сообщили в Государственной судебной администрации Украины.

Согласно официальной статистике по статьям (258 - 258,5 - УК - ред.), которая предусматривает состав преступления в сфере терроризма, было осуждено 55 человек, еще 5 - оправданы.

В первом полугодии 2017 года на рассмотрение судов поступило 392 производства в отношении, 924 человек.

В первом полугодии всего рассмотрено 192 дела.

Напомним, в первом полугодии 2017 года в Украине осудили 51 человека по обвинению в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, тероррист, осужденные
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