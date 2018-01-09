Столкновение танкера и судна у берегов Китая: найдено тело первого погибшего

КИЕВ. 8 января. УНН. В результате столкновения у китайского побережья танкера под флагом Ирана и гонконгского сухогруза погиб как минимум один человек. Об этом сообщает иранское агентство ISNA, передает УНН.

В ходе поисково-спасательных работ было обнаружено тело одного из членов экипажа иранского судна. Оно отправлено в Шанхай на опознание.

Параллельно спасатели вторые сутки пытаются ликвидировать пожар на борту танкера.

Напомним, в Восточно-Китайском море возникла угроза экологической катастрофы из-за утечки нефти из панамского танкера. Экипаж грузового судна уже удалось спасти, однако 32 человека с борта Санчи остаются пропавшими. Поисковые операции пока затруднены из-за токсичного облака.

Отмечается, что панамский танкер Санчи перевозил нефть из Ирана в Южную Корею, когда столкнулся с грузовым судном Гонконга CF Crystal, перевозившим зерно из США вечером 7 января.

На борту танкера находится 136 000 тонн конденсата, который является сверхлегкой версии сырой нефти, его стоимость оценивается в 66 млн долл., а на танкере насчитывается около миллиона баррелей. На Санчи также перевозили определенное количество тяжелого и токсичного топлива.