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Следователь объявил подозрение в убийстве юристки Ноздровской - Луценко

Следователь объявил подозрение в убийстве юристки Ноздровской - Луценко

КИЕВ. 8 января. УНН. Следователь Вышгородского отдела полиции объявил подозрение в убийстве юристки Ирины Ноздровськои. Об этом в сети Facebook написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

"Только что следователь Вышгородского отдела полиции объявил подозрение в убийстве И.Ноздровской. Спасибо всем работникам Нацполиции и прокуратуры, которые в условиях искусственно созданной, политизированной истерии смогли сделать свое дело. Так же, как сделали это более чем в 2 тысячах производств по убийствам в прошлом году", - написал генпрокурор.

Напомним, полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юристки Ирины Ноздровской.

Источник: УНН
Теги: полиция, генпрокурор, подозреваемый, Убийство Ноздровской
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