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"Реал" в восьмой раз потерял очки в матче испанской Примеры

"Реал" в восьмой раз потерял очки в матче испанской Примеры

КИЕВ. 8 января. УНН. Мадридский “Реал” не сумел добыть три очка в гостевом противостоянии 18-го тура испанской Примеры против “Сельты”, передает УНН со ссылкой на сайты команд.

Открыть счет удалось хозяевам. Защита “королевского” клуба потерял Даниэля Васса, забросивший мяч за шиворот Навасу. Однако гости не замедлили с ответом и в течение двух минут уже имели преимущество в один мяч. Дубль оформил Гарет Бэйл, дважды выскочил из-за спин защитников и реализовал моменты.

На 72 минуте “Сельта” имела шанс сравнять цифры на табло, но Аспас не сумевший пробить Навас ударом с пенальти. Установить паритет удалось уругвайскому нападающему Максимилиан Гомесу, который использовал ошибку тактическую защиты и точно пробил головой — 2:2.

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Таким образом, отставание коллектива Зидана от “Барселоны” составляет уже 16 очков. Кроме того, “галактикос” поступают 7-ю пунктами “Атлетико” и 5-м “Валенсии”.

Заметим, что “Реал” имеет в активе лишь 9 побед при 5 ничьих и 3-х поражениях.

Как ранее сообщало УНН, стали известными некоторые статистические данные по одной из главных событий в футбольном мире — испанского “Эль Классико” ( “Реал” — “Барселона”).

Источник: УНН
Теги: Футбол
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