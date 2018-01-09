Полицейские США за 2017 год застрелили 987 человек - The Washington Post

КИЕВ. 8 января. УНН. Американские полицейские при исполнении служебных обязанностей застрелили за 2017 год 987 человек, что несколько превышает аналогичный показатель за 2016, передает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Такую статистику предоставила в понедельник газета The Washington Post, основываясь на собственном анализе судебных документов и полицейских отчетов. В США такого рода статистика на официальном уровне не публикуется.

“В течение 2017 полицейские застрелили 987 человек. При этом в 2016 году данный показатель составил 963 человека, а в 2015 году — 995”, — говорится в статье.

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Как и в 2016 так и 2015 годах, по сведениям издания, полиция чаще всего убивала белых мужчин, вооруженных стрелковым или другим видом оружия. Их было 735 по сравнению с 693 — в 2016 году.

По данным газеты, в прошлом году полиция убила 19 безоружных чернокожих мужчин, 17 — в 2016 году и 36 — в 2015 году. Газета отмечает, что число убитых полицейскими вооруженных и невооруженных афроамериканцев непропорционально высоко — 22% от общего показателя. При этом чернокожие составляют лишь 6% населения США.

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68 представителей этнических меньшинств стали жертвами полицейских в прошлом году по сравнению с 51 — в 2016 и 94 — в 2015 годах. По данным ФБР, в 2017 году 46 полицейских при исполнении были убиты, и 66 — в 2016 году.