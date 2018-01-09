В Пентагоне заявили, что дроны "легко доступны" на открытом рынке

КИЕВ. 8 января. УНН. Пентагон заявил, что использованные для атаки беспилотников на российские военные объекты в Сирии устройства и технологии “легко доступны” на открытом рынке, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

Минобороны Российской Федерации заявило в понедельник, что в ночь на 6 января в Сирии была сорвана попытка террористов атаковать с помощью беспилотников российскую авиабазу “Хмеймим” и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе. В министерстве отметили, что решения, использованные при атаке, могли быть получены только от страны с высоким развитием технологий спутниковой навигации и удаленного управления сбросом груза в предназначенных координатах.

“Мы видели, что технологии подобного рода использовали боевики Исламского Государства. Эти устройства и технологии могут быть легко приобретены на открытом рынке, и это повод для беспокойства”, — заявил журналистам РИА “Новости” официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

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Следует отметить, что хотя дроны (беспилотные летательные аппараты) появились на поле боя еще в двадцатом веке, им уделялась второстепенная роль: как правило, они были средством разведки, осуществляя фото-, позже и видеосъемку. Но сегодня планы и перспективы применения беспилотников набирают огромных масштабов.

К примеру, Исламское Государство поразило весь мир своей способностью к изобретательности и импровизации на поле боя. По темпам применения новейших технологий эта террористическая организация опередила даже Израиль, который считается флагманом в использовании беспилотников. Боевики ИГ взяли гражданский беспилотник “Фантом” и вооружили его простейшими системами сброса мин. Были задокументированы уже сотни случаев применения и атак таких боевых дронов на позиции тех, кто борется с ИГ.

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Таким образом, доступность беспилотных летательных аппаратов и постоянное их технологическое совершенствование представляют угрозу для системы безопасности. Лидер Израиля Беньямин Нетаньяху на это предостережение ответил тем, что уже обратился в другие страны, обеспокоенных этим явлением. То есть, это дело официально становится уже проблемой международного масштаба.