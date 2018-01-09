"Альбасете" с кукушкой в ​​большинстве потерпел поражение от "Тенерифе"

КИЕВ. 8 января. УНН. “Альбасете” украинского форварда Романа Зозули потерпел поражение в матче 21-го тура испанской Сегунды против “Тенерифе”, передает УНН со ссылкой на сайты клубов.

После гола Белы на 48 минуте, нереализованного пенальти футболиста “Тенерифе” Хуана Карлоса и изъятия Руиза на 60 минуте, казалось, что “Альбасете” спокойно доведет встречу до победного конца. Однако, команда умудрилась пропустить через минуту после удаления игрока из коллектива соперника и потерпела поражение, пропустив еще раз в конце баталии — 1:2.

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Примечательно, что экс-форвард “Бетиса” провел на поле весь поединок и заработал на 69 минуте желтую карточку, которая стала для него 5-й в сезоне. Таким образом, футболист получил одноматчевую дисквалификацию и не поможет клубу в предстоящей игре против “Гранады”.

Заметим, что “Альбасете” имеет 25 пунктов, занимает 15-ю строчку и находится всего лишь в 4-х очках от зоны вылета.