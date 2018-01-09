Венесуэла закончила год с инфляцией более 2600%

КИЕВ. 9 января. УНН. Уровень инфляции в Венесуэле по итогам года превысил 2600%, передает УНН со ссылкой на доклад Национальной Ассамблеи страны.

“Постоянная комиссия по вопросам финансов представляет индекс инфляции от Национальной Ассамблеи в части грудной 2017 года. Как заявил депутат Рафаэль Гусман, инфляция (в декабре) достигла 85%, а годовой накопленный уровень составил 2616%”, - говорится в сообщении оппозиционного парламента.

По мнению депутатов, если не принять срочных мер, в 2018 году гиперинфляция может достичь отметки в 14000%. “Тогда не будет ресурсов для покупки чего бы то ни было, и народ будет зависеть от правительства, у которого также не будет достаточно возможностей, чтобы прокормить 30 млн человек”, — заявил Гусман.

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Для исправления ситуации парламент считает необходимым принять срочный план действий из нескольких пунктов. Так, предлагается отменить контроль над обменным курсом (официальный курс отличается от курса “черного рынка” примерно в десять раз), остановить печатный станок, добиться рефинансирования внешнего долга при условии обеспечения доверия инвесторов и выработки четкого плана для владельцев акций, а также добиться международной финансовой помощи.

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Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также массовых протестов против политики президента Николаса Мадуро.

Как ранее сообщало УНН, президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился начать выпуск 100 млн единиц национальной криптовалюта El Petro. По мнению лидера Венесуэлы, использование новой технологии поможет стране преодолеть острую социально-экономический кризис, который Венесуэла переживает в последние годы, сопровождается стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты.