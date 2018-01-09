Неизвестные в центре Киева ворвались в стриптиз-клуб и устроили стрельбу

КИЕВ. 9 января. УНН. В понедельник вечером, около 20:10, десять неизвестных мужчин ворвались в стриптиз-клуба DOLLS, который расположен на улице Большая Васильковская, и устроили стрельбу, передает УНН со ссылкой на Киев Оперативный.

Как сообщает “Киив.Оперативний” на своей Facebook-странице, в полицию позвонила женщина, которая работает в заведении, где произошла стрельба. “Буквально через минуту все нападавшие выбежали на улицу, сели в автомобиль и уехали”, — передает издание.

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На место были сразу направлены наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа и медики.

“К счастью, помощь последних не понадобилась”, — добавляет “Киив.Оперативний”.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются мотивы, ведутся поиски нападавших.

Как ранее сообщало УНН, 2 января в Киеве в жилом доме во время ссоры с соседями человек применил травматическое оружие, ранив трех человек.